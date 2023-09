Roma umiliata dal Genoa, parte della tifoseria contro Mourinho: “Dimettiti, cacciatelo”

La Roma viene umiliata dal Genoa a Marassi con un 4-1 senza appello e parte della tifoseria, in modo esplicito, attacca José Mourinho. Cinque punti in sei partite sono una miseria per i giallorossi, e dopo la disfatta del Ferraris diversi tifosi si fanno sentire sui social e chiedono un segnale da parte dell’allenatore se non addirittura le sue dimissioni o persino l’esonero a opera del club. C’è però chi difende lo Special One e non lo reputa responsabile del pessimo avvio. Atmosfera bollente nell’ambiente romanista.

Ehh, ma con Mou hai fatto due finali, quindi puoi prendere 5 gol con i falegnami del nord e, per ora, 4 gol con il Genoa — roby267 (@roby267) September 28, 2023

Pinto e Mourinho devono sparire già da stasera. È inammissibile! — Mirko Fucci (@MirkoFucci) September 28, 2023

La cosa più giusta e’ esonerarlo , ringraziare e salutare . Non si può più andare avanti così — andrea torn7 (@andreatorni) September 28, 2023

Dopo questa ennesima imbarazzante sconfitta sarà forse arrivato il momento di esonerarlo? E basta!!!!! — Massimo Troisi (@massimotroisi67) September 28, 2023