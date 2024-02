Frosinone, Di Francesco: “Fiorentina squadra di qualità, Bourabia out”

Il tecnico del Frosinone Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro la Fiorentina: “La Fiorentina è una squadra di qualità. Stanno provando a giocare con due punti ultimamente. All’andata ci hanno messo in grande difficoltà, soprattutto nella prima mezz’ora. Sono molto bravi a non dare punti di riferimento in attacco. Dobbiamo essere bravi a muoverci in area di rigore”.

Sulle scelte di formazione: “Lirola e Valeri hanno una settimana di lavoro in più sulle gambe. Gelli e Brescianini sono delle valide alternative. Ghedjemis sta bene. Bourabia è out a causa di una trattativa con una squadra turca. Probabilmente a sostituirlo ci sarà uno tra Baez e Caso. Ho tanta scelta e qualcuno rimarrà fuori e sarà scontento. L’importante è continuare a lavorare. Seck ha caratteristiche diverse dagli altri. Può giocare dall’inizio o a gara in corso”.