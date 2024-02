NFL, Super Bowl 2024 in diretta su Dazn: commento in italiano e funzionalità interattiva “FAN Zone”

Manca sempre meno a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Super Bowl LVIII. L’evento è in programma domenica 11 febbraio a Las Vegas, dove si sfideranno i 49ers e i Chiefs, e sarà visibile in diretta su Dazn. L’emittente inizierà la live alle ore 23:55 ed accompagnerà gli abbonati in questa serata con il commento (in italiano) di Matteo Gandini, Roberto Gotta e Giorgio Tavecchio.

Per l’occasione, inoltre, Dazn ha pensato alla funzionalità interattiva “FAN Zone”, disponibile per tutti i fan che seguiranno in app l’evento: un’opportunità per godere dell’esperienza in maniera ancora più social. Per seguire la live chat, sarà infatti sufficiente inquadrare il QR code che appare sulla propria smart-tv e attivare la funzionalità, scambiandosi dunque commenti, emoticon, sticker e GIF ma anche partecipando a sondaggi e quiz dedicati.