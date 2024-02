Arrampicata sportiva, parte la Coppa Italia in diretta su Sportface TV

Comincia questo weekend la nuova stagione delle competizioni nazionali di arrampicata sportiva. L’attesa è finita e sabato 10 e domenica 11 febbraio farà il suo debutto al Crazy Center di Prato il circuito di Coppa Italia, con la prima tappa che sarà dedicata alla specialità boulder. E per tutta la stagione, le gare – nelle quali vedremo all’opera anche i campioni della nazionale azzurra e in particolare membri della squadra Elite che partecipa alle selezioni olimpiche – saranno visibili in diretta su SPORTFACE TV, la nuova OTT di Sportface.it, che trasmetterà live in streaming la due giorni in terra toscana e tutti gli altri appuntamenti stagionali dell’arrampicata sportiva.

A Prato si parte sabato 10 febbraio alle ore 09.30 con le qualifiche femminili del gruppo A e B, alle ore 15.30 le qualifiche maschili del gruppo A e B. Domenica 11 febbraio spazio alle semifinali e alle finali: alle 10 e fino alle 13 le semifinali maschili e femminili, alle ore 16 e fino alle 18 le finali maschili e femminili, quindi alle ore 18.30 la cerimonia di premiazione. L’accesso al pubblico per le gare della due giorni toscana è gratuito.

Dopo una lunga pausa, si torna a fare sul serio: i climbers si sono allenati duramente nelle scorse settimane e sono pronti a competere a livello nazionale e non. La Coppa Italia apre i battenti sabato 10 e domenica 11 febbraio e la prima specialità della tappa inaugurale del circuito sarà il boulder, che consiste nel dover arrampicare su pareti alte massimo 5 metri, di diversa difficoltà a seconda della conformazione e della bontà di appigli e appoggi, tutelati dalla presenza di materassi paracadute (senza quindi l’uso dell’imbragatura). Anche le prossime date della Coppa Italia saranno particolarmente concentrate sul versante del boulder, con altre tre tappe, il 24-25 la seconda alla Deva Wall di Ferrara e il 9-10 marzo alla Vertikale di Bressanone, quindi il campionato italiano con l’assegnazione dei titoli di Campione e Campionessa assoluti di specialità, in calendario il 23-24 marzo presso la Monkley Island di Roma, oltre alla Coppa Europa giovanile ospitata a Curno il 6 e 7 aprile.

La seconda tappa in assoluto della Coppa Italia 2024 è però dedicata allo speed, che consiste nel completare una via (detta “run”) nel minor tempo possibile. La competizione si svolge su una parete omologata di 15 m, con 22 appigli e 20 appoggi, con due tracciati sempre uguali affiancati l’uno all’altro. Il 17 febbraio andrà in scena la prima gara della Coppa di specialità della velocità, in programma alla Big Walls di Brugherio, mentre il 27 aprile si terrà la seconda prova alla Level 24, la terza è in calendario l’11 maggio alla Urban Wall di Pero e la quarta il 29 giugno alla Up Urban Climbing nel bolognese. La punta di diamante sarà la prestigiosa tappa di Coppa Europa Senior e Giovanile Speed il 24 e 25 maggio a Mezzolombardo, presso il Centro di arrampicata del Gruppo Rocciatori Piaz, mentre il Campionato Italiano di specialità dello speed si disputerà il 16 giugno alla Just Climb! di Reggio Emilia.

Infine, il lead, l’arrampicata di difficoltà che si ispira alle scalate su falesia in ambiente naturale. Consiste nell’effettuare un’arrampicata in sicurezza grazie all’uso dell’imbrago e della corda che l’atleta dovrà passare negli ancoraggi fissi presenti sulla parete, in un itinerario tracciato che aumenta gradualmente di difficoltà. Il 27-28 aprile prenderà il via la Coppa Italia di questa specialità, con la prima tappa alla Level 24 di Casalecchio di Reno, seguita dalla seconda tappa, l’11-12 maggio, alla Urban Wall e dalla terza, il 25-26 maggio, alla Adel Wall di Campitello di Fassa, mentre il campionato italiano di lead si terrà il 6 e 7 luglio all’Orobia Climbing di Curno. Mentre ad agosto gli appassionati seguiranno con trepidazione le imprese di Matteo Zurloni alle Olimpiadi di Parigi 2024, il gran finale di stagione è dedicato alla Coppa Europa Senior Lead e Speed del 14-15 settembre alla Level 24, a Casalecchio di Reno.

Un’annata intensa che vivremo insieme su SPORTFACE TV: sulla nuova OTT di Sportface.it saranno visibili in diretta le gare del circuito nazionale di Coppa Italia a cominciare dal weekend del 10 e 11 febbraio al Crazy Center di Prato con la prima tappa della specialità di boulder a dare il via alla stagione italiana di arrampicata sportiva.