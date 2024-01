Frosinone-Cagliari, Di Francesco: “Ritrovare la cattiveria, sapevamo che avremmo trovato difficoltà”

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Cagliari, match valevole per la Serie A 2023/2024 in programma domani alle ore 12:30. Il tecnico dei ciociari si è soffermato soprattutto sull’aspetto caratteriale e mentale: “Può essere vero che ultimamente ci è mancata un po’ di cattiveria e determinazione, caratteristiche di cui non possiamo fare a meno – spiega Di Francesco – Senza la “tigna” non si va da nessuna parte, ho richiamato il gruppo e dobbiamo ritrovare queste cose.”

“Sapevamo che avremmo potuto incontrare delle difficoltà, non dobbiamo dimenticare da dove siamo partiti – prosegue l’allenatore del Frosinone – Siamo sempre stati in partita, a eccezione di Juve e Atalanta, sapevamo che avremmo potuto subire una serie di sconfitte. Dobbiamo reagire.” Per quanto riguarda gli infortuni, Di Francesco espone la lista dei giocatori presenti in infermeria: “Lusuardi, Lirola, Oyono, Baez, Monterisi, Marchizza, Bidaoui e Kalaj non ci saranno domani, mentre Bonifazi si è allenato solo oggi.”