Formazioni ufficiali Roma-Hellas Verona, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Roma-Hellas Verona, match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. Curiosità per vedere quali scelte il nuovo tecnico giallorosso Daniele De Rossi effettuerà in questa prima partita sulla panchina capitolina. Mancano Aouar, N’Dicka e Azmoun, tutti impegnati in Coppa d’Africa e Coppa d’Asia rispettivamente. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku

HELLAS VERONA: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric