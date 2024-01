Coppa d’Africa, l’Algeria acciuffa il pareggio nel recupero: 2-2 con il Burkina Faso

L’Algeria pareggia 2-2 contro il Burkina Faso nella seconda giornata del girone D di Coppa d’Africa 2024. Secondo pareggio consecutivo per Mahrez e compagni, apparsi ancora una volta sottotono in questa edizione della competizione e costretti ad acciuffare il punto nei minuti di recupero. L’Algeria si presenta senza ‘italiani’ in campo. Bennacer non è nemmeno in panchina, mentre Aouar e Touba partono fuori dall’11 di partenza. La partita si sblocca nel recupero del primo tempo. Al 48′ Tapsoba con un lancio lungo pesca in area Konate che in tuffo di testa batte Mandrea. Al 51′ l’Algeria trova il pareggio con Bounedjah, ma torna sotto nel punteggio al 71′, quando Traore realizza il rigore del nuovo vantaggio. La partita di Mahrez dura fino al 74′, ma la sostituzione con Ounas non ha l’effetto sperato. Ce l’ha invece un calcio piazzato nel recupero. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Bounedjah sfugge alla marcatura del Burkina Faso e di testa realizza una doppietta preziosa che vale un punto.