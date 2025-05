Sebastien Buemi vince la seconda gara dell’E-Prix di Monaco. Lo svizzero dell’Envision trova il primo successo stagionale per il team, che ha avuto un avvio di stagione difficile. Nelle prime sei gare del campionato, infatti, l’Envision non era mai entrata in top cinque. Alle spalle di Buemi c’è Oliver Rowland, vincitore del primo round monegasco e poleman di gara-2. Il pilota della Nissan paga una prima attivazione dell’Attack Mode resa complessa dalla lotta con Nyck De Vries della Mahindra. A completare il podio è un buon Nick Cassidy, che recupera undici posizioni dopo essere partito quattordicesimo. Finale amaro per la DS Penske, con Jean Eric Vergne e Maximilian Guenther che finiscono sesto e ottavo dopo essere partiti dalla seconda fila.

Il weekend difficile di Taylor Barnard permette a Oliver Rowland di allungare nella classifica piloti. L’inglese della Nissan si trova a quota 115, seguito ora dai due piloti Porsche. Antonio Felix Da Costa è secondo con 67 punti, solo uno in più del compagno di squadra Pascal Wehrlein, Campione del Mondo della Stagione 10. La Formula E tornerà in pista tra due settimane con l’E-Prix del Giappone, con Tokyo che ospiterà una nuova double header.

FORMULA E, MONACO E-PRIX: L’ORDINE DI ARRIVO DI GARA 2