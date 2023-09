Frattesi come Totti, fa il segno del quattro a Krunic: “Sono gasatissimo”

Una delle fotografie del derby stravinto dall’Inter per 5-1 contro il Milan è il gesto di Davide Frattesi, autore della quinta rete. Il centrocampista ex Sassuolo si è reso infatti protagonista di un segno ‘alla Totti’, proprio perché richiama quello che la leggenda romanista fece a Tudor in occasione del successo per 4-0 ai danni della Juventus nella stagione 2003/2004. Si tratta del segno del quattro, con ogni dito a indicare un gol segnato, che Frattesi ha dedicato a un avversario, ovvero il bosniaco Rade Krunic, proprio per zittirlo. Come se non bastasse, poche ore dopo la fine della partita, Frattesi ha festeggiato il derby vinto con un post su Instagram, scrivendo: “Ops, sono gasatissimo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAVIDE FRATTESI (@davidefrattesi_22)