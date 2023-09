Premier League, il Newcastle non sbaglia contro Brentford e manda messaggi al Milan: basta Wilson

Se il Milan si è sciolto davanti alla forza dell’Inter di Simone Inzaghi, il Newcastle, prossimo sfidante dei rossoneri in Champions League, ha voluto mandare un segnale ai rossoneri apparsi in palese difficoltà nella stra cittadina. Il match dei bianconeri di Inghilterra contro il Bretford non era una partita semplice da affrontare, specie dopo il passo falso del Newcastle prima della sosta contro il Brighton.

Una partita maschia, poco bella a tratti, che però è stata risolta dal rigore procurato e realizzato da Wilson che dagli undici metri ha freddato Flekken. Tre punti d’oro per gli uomini di Howe, il quale doveva ritrovare la vittoria prima del match di Champions League contro il Milan del prossimo martedì alle 19.45 a San Siro.