Salernitana, pace fatta con Dia: il senegalese previsto per domani in città

La fumata bianca per la pace fra la Salernitana e Boulaye Dia sarebbe vicina ad arrivare. Dopo giorni in cui si era parlato di un muro contro muro destinato a portare a nulla di buono per i colori granata, ci sarebbe stata una chiacchierata che avrebbe rimesso il sereno fra le parti.

Stando a quanto riportato da SalernitanaNews, Dia sarebbe atteso in quel di Salerno domani mattina per un confronto ulteriore con la società ed in particolare con il presidente Danilo Iervolino. Il senegalese si sottoporrà agli esami clinici per capire l’entità del suo infortunio per poi iniziare l’iter riabilitativo. Sull’argomento è intervenuto l’ad della Salernitana Maurizio Milan: “C’è stato qualche momento di nervosismo. A breve capiremo l’entità dell’infortunio e quando Dia potrà rimetter piede sull’erba dell’Arechi. La comunicazione è sempre molto energica, ci sono delle incomprensioni quando ci sono più soggetti interlocutori, lingue diverse e culture diverse a volte queste vengono acutizzate. Non vi nascondo che c’è stato qualche momento di nervosismo, ma tra persone di buon senso si è lavorato per far rientrare la situazione. Dia è un grande campione e ci serve per fare un campionato dove si raggiunge il nostro obiettivo principale nel minor tempo possibile”.