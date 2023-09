Francia, RMC Sport: i milanisti Theo Hernandez e Maignan assenti nell’ultimo allenamento

Arrivano brutte notizie per il Milan dai ritiri delle nazionali. Dopo l’infortunio di Giroud, si fermano in allenamento anche Theo Hernandez e Maignan. Secondo quanto riporta RMC Sport problema al polpaccio per il terzino mentre non si hanno notizie sul portiere, che ha svolto un lavoro di scarico e delle terapie. Stefano Pioli spera di recuperare i suoi giocatori, in vista del derby di Milano in programma sabato prossimo alle 18.