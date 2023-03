Formazioni ufficiali Verona-Monza, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Verona-Monza, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Non può sbagliare la squadra di Zaffaroni, che in caso di sconfitta si ritroverebbe a sei punti dal quartultimo posto occupato dallo Spezia, fresca di vittoria contro l’Inter. Per gli scaligeri non sarà però facile contro un Monza che sta andando alla grande pur essendo una neopromossa e vuole chiudere nella parte sinistra della classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 12 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-MONZA

HELLAS VERONA: Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Lazovic; Kallon, Verdi; Gaich

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Doig, Veloso, Djuric, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Depaoli, Cabal, Cisse

Allenatore: Marco Zaffaroni

MONZA: Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Ranocchia, Antova, Colpani, D’Alessandro, Vignato

Allenatore: Raffaele Palladino