Gigante maschile domenica Kranjska Gora 2023: Odermatt sa solo vincere, sesto Della Vite

Il secondo gigante maschile di Kranjska Gora 2023, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino e di scena domenica 12 marzo, viene conquistato da Marco Odermatt. Sesta vittoria su nove giganti stagionali per l’atleta svizzero, che si conferma il migliore al mondo in questa specialità e non solo. Neppure una seconda manche clamorosa di Henrik Kristoffersen è stata sufficiente per togliere il primo posto al vincitore della Coppa del Mondo, il quale nonostante qualche errore ha preceduto il norvegese per 31 centesimi. Completa il podio il francese Alexis Pinturault, protagonista di una buona prova ma impreciso nel finale, dove ha perso un’eternità da Kristoffersen. In top 5 anche Kranjec e Braathen, proprio come nella prima manche.

LA CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

Niente podio ma giornata estremamente positiva per l’Italia, che porta ben due atleti tra i primi 10. Si tratta di Filippo Della Vite, che riesce a confermarsi dopo un’ottima prima manche e chiude al sesto posto, e Luca De Aliprandini, che scaccia via i fantasmi di inizio stagione e centra un’ottava piazza che lascia ben sperare per il futuro. Chiude tra i primi 15 Hannes Zingerle (15°), infine Tobias Kastlunger guadagna due posizioni ed è 23° al traguardo. Di seguito la classifica finale.

CLASSIFICA FINALE

Odermatt (SUI) 2:20.91 Kristoffersen (NOR) +0.32 Pinturault (FRA) +0.70 Kranjec (SLO) +1.62 Braathen (NOR) +1.63 Della Vite (ITA) +1.83 Schwarz (AUT) +1.89 De Aliprandini (ITA) +2.23 Zubcic (CRO) +2.38 Windingstad (NOR) +3.04

15. Zingerle (ITA) +3.79

23. Kastlunger (ITA) +4.59