Le formazioni ufficiali di Fulham-Arsenal, incontro valido per la 15esima giornata di Premier League 2024/25. Trasferta ostica per i Gunners, che vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per conquistare il secondo posto ma non dovranno sottovalutare il Fulham di Marco Silva, nono a quota 22 punti e reduce dalla bella vittoria casalinga contro il Brighton. Ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI FULHAM-ARSENAL

FULHAM: Leno; Tete, Bassey, Diop, Robinson; Berge, Lukic; Traore, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.

ARSENAL: Raya; Partey, Saliba, Kiwior, Timber; Jorginho, Rice, Ødegaard; Saka, Havertz, Trossard.