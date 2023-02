Formazioni ufficiali Udinese-Spezia, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Udinese e Spezia, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2022/2023. Prima gara sulla panchina dei liguri per Leonardo Semplici, che vedremo che scelte farà in quanto a modulo e giocatori schierati per l’occasione. Gli ospiti hanno comunque tanti assenti da Bastoni ad Holm passando per l’acquisto di gennaio Zurkowski. Sempre out Deulofeu, invece, per i padroni di casa. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 26 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-SPEZIA

UDINESE: Silvestri; Perez, Becao, Masina; Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto

SPEZIA: Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Agudelo, Ekdal, Bourabia; Gyasi, Nzola, Verde