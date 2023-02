Premier League 2022/2023: il Tottenham domina il derby, crisi senza fine per il Chelsea

Il Tottenham vince il derby di Londra contro il Chelsea e acuisce la crisi senza fine dei Blues, ormai davvero lontanissimi dalla zona Champions della Premier League (decimo posto a 14 punti dal quarto posto), che invece resta l’obiettivo degli Spurs, al momento quarti con quattro punti sulla prima inseguitrice, che però ha due partite in meno. Decisivi i gol di Skipp a inizio secondo tempo e del solito Harry Kane nel finale che mette il punto esclamativo sulla vittoria dei padroni di casa in un nuovo White Hart Lane che ribolle di gioia. Assente in panchina Antonio Conte, che si sarà goduto da casa questo risultato dei suoi guidati dal vice Stellini.

Nel primo tempo regna l’equilibrio, anche se è il Tottenham a sembrare maggiormente squadra e a spingere di più in attacco. I frutti vengono raccolti nella ripresa, con Skipp che dopo pochi secondi firma l’1-0 con una conclusione perfetta che sbatte sulla traversa e si insacca. A questo punto Potter decide di mandare in campo Mount per provare a cambiare l’inerzia, ma all’82’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo irrompe bomber Kane e segna il 2-0 che chiude definitivamente i giochi. Nonostante una cifra monstre spesa nelle ultime due sessioni di mercato, il Chelsea è decimo e ha anche perso l’andata degli ottavi di Champions: disastro totale.