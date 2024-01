MotoGP, il team Gresini Racing svela la livrea. Marc Marquez: “Sfida rischiosa, sono emozionato”

E’ stato il team Gresini Racing il primo a svelare la nuova livrea in vista del Motomondiale 2024, al via il prossimo marzo in Qatar. La scuderia di Borgo Panigale l’ha fatto presso la discoteca Cocoricò di Riccione e alla presenza dei due fratelli Marquez, Marc e Alex. “Sono molto felice di essere qui, anche se è strano dopo tanti anni con la Honda. E’ una sfida bella e rischiosa e sono emozionato. Dopo i 50 giri ai test, non vedo l’ora di farne altri in Malesia. Ho la curiosità di un bambino, voglio tornare a divertirmi – ha dichiarato il Cabroncito, parlando poi degli altri piloti – Bagnaia e Martin sono i più forti e fanno la differenza, devo imparare da loro due come guidare questa moto. E’ da due anni che non vinco una gara e voglio tornare a farlo“.

Ha poi parlato anche suo fratello Alex: “Ho creduto in questo progetto fin da subito, anche se quando sono arrivato il momento era difficile, e vogliamo migliorare i risultati della scorsa stagione. Si ricomincia da zero e ciò che conta sarà stare davanti. Il mio obiettivo è vincere una gara lunga dopo i trionfi nelle due Sprint e i tanti podi. Con Marc non litigo mai: lui è tranquillo ma è anche appena arrivato, mentre io sono il veterano del team. Ci aiuteremo a vicenda“.

“Non vogliamo porci obiettivi, ma migliorare passo dopo passo. C’è un’energia incredibile e una voglia di fare unica. Siamo orgogliosi di poter vivere con Alex e Marc questo momento” ha dichiarato Michele Masini, team manager della Gresini Racing, ai microfoni di Sky Sport. Infine, non poteva mancare Nadia Padovani Gresini, vedova di Fausto e a capo del team: “Come squadra abbiamo già vinto per il fatto di avere un otto volte campione del mondo. Non l’avrei mai immaginato. C’è tanta voglia di cominciare e di scendere in pista per capire fin dove possiamo spingerci“.