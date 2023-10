Atp e Wta Pechino 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 ottobre con Sinner e Paolini

Il programma di lunedì 2 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp 500 e Wta 1000 di Pechino 2023. E’ tempo di quarti di finale per il torneo maschile, con Jannik Sinner unico azzurro rimasto in corsa che andrà a caccia di un posto in semifinale, possibilmente contro Carlos Alcaraz. Nel femminile invece andranno in scena gli ultimi incontro di primo turno, ma anche già qualche secondo turno: in campo Jasmine Paolini, opposta alla cinese Yuan. Di seguito l’ordine di gioco completo.

DIAMOND

Dalle 06:30 – Humbert vs (2) Medvedev

A seguire – (8) Zverev vs Jarry

Non prima delle 10:30 – Alexandrova vs (3) Gauff

Non prima delle 13:30 – Zheng vs (5) Rybakina

Non prima delle 15:30 – (6) Sinner vs (3) Rune o Dimitrov

LOTUS

Dalle 05:00 – Tsurenko vs Zhu

A seguire – Sorribes Tormo vs (2) Swiatek

A seguire – Krueger vs (7) Jabeur

Non prima delle 11:00 – (12) Kvitova o Xiy.Wang vs Samsonova

Non prima delle 13:00 – (1) Alcaraz vs (7) Ruud

MOON

Dalle 06:30 – Wang vs Zvonareva

A seguire – Yuan vs Paolini

A seguire – Linette vs Brady

BRAD DEWETT

Dalle 06:30 – Baindl vs (9) Garcia

A seguire – Sherif vs (11) Kasatkina

COURT 2

Dalle 06:30 – Kalinina vs Saville

A seguire – Tian o Noskova vs (13) Ostapenko