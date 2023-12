Formazioni ufficiali Udinese-Bologna, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Udinese-Bologna, match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Non vogliono smettere di sognare i rossoblu, che hanno vinto le ultime tre gare (quattro considerando anche quella di Coppa Italia ai supplementari contro l’Inter) e si sono sbloccati anche in trasferta. Non sarà però facile lasciare il Friuli con tre punti in tasca dato che l’Udinese è coinvolto nella lotta salvezza e venderà cara la pelle. Di seguito le scelte dei due tecnici, Gabriele Cioffi e Thiago Motta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese: Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca.

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Urbanski, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.