Slittino, Campionati Italiani: ad Oberhof vittorie per Felderer, Hofer e per la coppia Rieder-Kainzwaldner

A seguito del perdurare della mancanza del budello ghiacciato in Italia, i Campionati italiani di slittino sono andati in scena nuovamente all’estero, questa volta ad Oberhof, in Germania. Nel singolo maschile, dove era assente Dominik Fischnaller, il titolo è andato a Leon Felderer con il tempo di 1’27″728 davanti ad Alex Gufler, staccato di 1″459, terza posizione per Lukas Peccei a 1″565. Nel singolo Femminile il successo è andato a Verena Hofer in 1’26″147 davanti a Nina Zoeggeler per 370 millesimi, terza Annalena Huber a 7″692. Infine nel doppio maschile vittoria per E. Rieder/Kainzwaldner in 1’24″607 su Nagler/Malleier, in ritardo di 568 millesimi, terzo posto per L. Rieder/Gufler a 840, al via era presente anche l’equipaggio femminile composto da Voetter/Oberhofer che ha concluso in 1’25″855.