Formazioni ufficiali Spezia-Venezia: Coppa Italia 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Spezia-Venezia, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di lunedì 14 agosto nella cornice dell’Orogel Stadium (lavori in corso al Picco). Le due squadre di Serie B cercano subito il pass per il prossimo turno del torneo nazionale, in vista del debutto in campionato. Di seguito, le scelte dei due tecnici dal 1′.

Le formazioni ufficiali

Spezia: in attesa

Venezia: in attesa