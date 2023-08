Roma, ufficiale la cessione di Nemanja Matic al Rennes

La Roma ha ufficializzato la cessione di Nemanja Matic “allo Stade Rennais FC a titolo definitivo. Nella sua unica stagione in giallorosso il centrocampista serbo ha collezionato 50 presenze e 2 gol. Il club augura al calciatore il meglio per il futuro”. Per Matic anche il saluto via social di Paulo Dybala, uno dei compagni con cui aveva legato maggiormente: “Grazie Nemanja top player e prima ancora grande persona”.