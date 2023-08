Coppa Italia 2023/2024, Vazquez e Pickel decisivi nei supplementari: la Cremonese supera il Crotone

La Cremonese regola il Crotone 3-1 ai tempi supplementari e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia. Equilibrio e qualità nella prima frazione di gioco. Bastano solo sei minuti al Crotone per sbloccare il risultato, Tumminello prosegue bene un contropiede rossoblù e insacca un bellissimo diagonale in porta, l’arbitro inizialmente annulla la rete per fuorigioco, è poi la revisione al Var a restituire la marcatura alla formazione di Zauli. I grigiorossi ritrovano poi l’equilibrio al trentesimo: bella triangolazione in area, assist di Sernicola e colpo di testa finale di Afena-Gyan che ritrova un pareggio prezioso. E’ sempre lui, qualche minuto più tardi a sfiorare il raddoppio, destro a giro che termina però di poco alto sulla traversa. Sul finale, una doppia occasione Crotone, lascia tremare la porta di Sarr: chance più clamorosa al 38esimo con il colpo di testa di Bove infrantosi sulla traversa.

TABELLINO E PAGELLE

HIGHLIGHTS

Ad inizio ripresa è il portiere del Crotone a rendersi assoluto protagonista, con diverse parate necessarie per il mantenimento del pareggio. Il secondo tempo è proseguito a reti inviolate, nonostante la rete messa a segno sul finale da Buonaiuto, annullata successivamente per fuorigioco. Il match va ai supplementari, dove è Franco Vazquez a portare in vantaggio la squadra di casa con un sinistro preciso nell’angolino dopo una bella iniziativa di Tsadjout. A chiudere i conti è Pickel con un tiro dal limite dell’area piccola sugli sviluppi di un corner.