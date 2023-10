Formazioni ufficiali Sassuolo-Bologna, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Bologna, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Dionisi ha promesso qualche cambio in conferenza stampa in seguito alla brutta sconfitta contro la Lazio, mentre Thiago Motta potrebbe confermare per gran parte la squadra vista nelle ultime settimane. Torna tra i convocati Posch dopo l’infortunio muscolare di fine settembre, mentre al centro della difesa è ancora assente Lucumì. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 28 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-BOLOGNA

SASSUOLO: in attesa

BOLOGNA: in attesa