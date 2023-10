Napoli-Milan, Garcia: “Sono tutte partite-verità. Leao? Nessuna gabbia, non c’è solo lui”

Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, big match della decima giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico partenopeo ha affrontato i temi inerenti al match del Maradona, che però non ritiene essere una partita-verità: “Sono state tutte partite-verità e la verità è che vorremmo essere stati in una posizione migliore di classifica – spiega – Dobbiamo trovare continuità di risultati per migliorare, abbiamo una gran voglia di vincere e sul piano della voglia la partita di Berlino è stata la migliore finora da quando sono qui.”

Sugli avversari di domani non sono previsti trattamenti speciali: “Il Milan è una squadra diversa dallo scorso anno, così come lo siamo noi – prosegue Garcia – Abbiamo una catena destra molto forte, così come quella di sinistra. Dobbiamo giocare sulle nostre forze, non ho in mente gabbie per Leao perchè non c’è solo lui. La squadra avversaria va affrontata nel suo complesso.” A livello individuale, il Napoli ritroverà Anguissa: “Non ha i 90 minuti delle gambe, potrebbe iniziare dal 1′ e poi uscire oppure entrare a partita in corso. Cajuste? A Verona è stato tra i migliori, qualche difficoltà a Berlino non cambia la mia fiducia in lui.”

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA