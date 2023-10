Gigante femminile Soelden 2023, risultati e classifica manche finale: strepitosa Gut, Brignone seconda per due centesimi

Lara Gut vince il gigante femminile di Soelden valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Seconda manche strepitosa della Svizzera, 175 podi e 88 vittorie in Coppa del Mondo, che fa il miglior tempo di manche in 1:09.44 per il 2:18.94 complessivo. Beffata per due centesimi Brignone, che non riesce a mantenere un vantaggio di 73 centesimi sulla svizzera. Terzo posto per Vlhova, a 14 centesimi dalla vetta. Miglior risultato in carriera nel gigante di Soelden per Hector, che è quarta a 1.10 subito davanti a Bassino, quinta a 1.19 superando Mowinckel, squalificata per eccesso di fluoro negli sci, e Shiffrin, sesta a 1.40. Ottima prova di Moltzan, che recupera 17 posizioni, secondo tempo di manche, chiudendo all’11° posto con lo stesso tempo di Bucik Qualche incertezza per Goggia, che limita i danni e chiude sedicesima in 2:21.88 dimostrando una buona condizione in vista della prima gara di discesa libera a Zermatt-Cervinia nel weekend del 18-19 novembre. Perde una posizione Zenere, che è 28ª in 2:22.47. Si ritornerà in pista nel weekend dell’11-12 novembre con il primo slalom dell’anno a Levi, in Finlandia. Qui di seguito la classifica finale.

1. Gut 2:18.94

2. Brignone 2:18.96

3. Vlhova 2:19.08

4. Hector 2:20.04

5. Bassino 2:20.13

6. Shiffrin 2:20.34

7. Grenier 2:20.39

8. Holtmann 2:20.94

9. Robinson 2:21.42

10. Gritsch 2:21.52

16. Goggia 2:21.88

28. Zenere 2:22.47