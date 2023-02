Formazioni ufficiali Sampdoria-Bologna, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Ferraris i blucerchiati vanno a caccia di una vittoria che manca da molto tempo per rilanciare le proprie ambizioni di salvezza, i rossoblu invece ormai giocano per l’Europa e vogliono i tre punti. Chi riuscirà a vincere? Di seguito ecco le scelte ufficiali dei due tecnici, Stankovic e Thiago Motta.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Bologna:

Sampdoria: in attesa

Bologna: in attesa