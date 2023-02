Barcellona, dalla Spagna: Fifa e Uefa pronte a sanzionare il club per il caso arbitri

Continua la bufera arbitrale in Spagna per la vicenda che riguarda il Barcellona e il pagamento di ingenti somme all’ex vicepresidente degli arbitri. Se in patria c’è la prescrizione dopo tre anni, a livello Uefa e Fifa potrebbero arrivare sanzioni. Lo riporta El Pais, che sottolinea come i due enti sportivi potrebbero indagare e sanzionare i blaugrana qualora dovessero essere considerati responsabili di frode sportiva.

Nel caso della Fifa, l’eventuale sanzione potrebbe derivare dall’applicazione del punto 6 dell’articolo 27 che consente di “indagare, perseguire e sanzionare gravi infrazioni”. L’Uefa può escludere il club dalle competizioni per un anno.