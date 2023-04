Salvini: “L’Inter andrà in finale di Champions League, sono rassegnato”

”Sono rassegnato: c’è già l’Inter a Istanbul”. Ricorre alla scaramanzia il vicepremier Matteo Salvini, tifoso rossonero, per commentare al termine della visita al Salone del Mobile il derby tra i due club milanesi valido per la semifinale di Champion’s League. ‘‘All’andata andrò allo stadio e starò fra amici’‘, mentre ‘‘il ritorno lo guardo in altra sede”, ha fatto sapere Salvini, già convinto che ‘‘ci va l’Inter in finale”. E in quel caso il segretario del Carroccio tiferà ‘i cugini’ nerazzurri o la rivale tra Real Madrid e Manchester City? ”Quella sera leggerò un buon libro”, risponde ironico.