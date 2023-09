Formazioni ufficiali Salernitana-Inter, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Inter, sfida valida per la settima giornata di Serie A 2023/2024. I granata devono assolutamente provare a conquistare punti e Sousa potrebbe rispolverare Boulaye Dia dal primo minuto. Il bomber è necessario e fondamentale per questa squadra, in particolare dopo l’inizio difficile. Inzaghi deve rinunciare a Frattesi, oltre che ad Arnautovic, Cuadrado e Sensi. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 30 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-INTER

SALERNITANA (3-5-2): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 66 Lovato; 8 Bohinen, 99 Legowski, 7 Martegani, 20 Kastanos, 3 Bradaric; 21 Cabral, 10 Dia. A disposizione: 1 Fiorillo, 56 Costil, 6 Sambia, 11 Botheim, 17 Fazio, 19 Stewart, 25 Maggiore, 28 Bronn, 33 Tchaouna, 36 Sfait, 98 Pirola. Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 70 Sanchez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 10 Lautaro, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Agoume, 49 Sarr, 50 Stankovic, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.