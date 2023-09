Pagelle Milan-Lazio 2-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Lazio, match valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro primo tempo maschio, con grande intensità e con grande ritmo. I biancocelesti sono in partita e lo dimostrano sia in fase difensiva, ma soprattutto in fase propositiva. Il Milan lascia tanti spazi dietro e rischia due-tre volte, ma la Lazio è poco cinica e non riesce a passare in vantaggio. Sul finale di primo tempo grande palla gol per i rossoneri: tiro di Giroud, Provedel non trattiene e Reijnders di tacco picchia il palo. Nella ripresa è un assolo del Milan che nei primi 15 minuti assedia l’area di rigore biancoceleste e al 60′ sblocca l’incontro con Pulisic che di sinistro fa 1-0. La Lazio prova a reagire, ma la verve del primo tempo sembra essere sparita. Leao sgasa sulla sinistra, mette la palla al centro e Okafor a porta vuota fa 2-0. Il Milan è in testa alla classifica, in attesa di Salernitana-Inter.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI MILAN-LAZIO 2-0

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Calabria 6 (25’st Florenzi sv), Kjaer 6.5, Tomori 6.5, Theo Hernandez 6.5; Loftus-Cheek 6 (29’pt Musah 6.5), Adli 6.5 (24’st Pobega 6), Rejinders 7; Pulisic 7 (38’st Chukwueze sv), Giroud 6 (24’st Okafor 7), Leao 6.5. In panchina: Sportiello, Mirante, Thiaw, Pellegrino, Bartesaghi, Romero, Jovic. Allenatore: Pioli 6.5

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Marusic 5, Casale 5, Romagnoli 5.5, Hysaj 5; Guendouzi 5 (22’st Kamada 5), Rovella 6 (22’st Vecino 5.5), Luis Alberto 6; Felipe Anderson 5 (30’st Pedro sv), Castellanos 5.5 (30’st Immobile sv), Zaccagni 5.5 (38’st Isaksen sv). In panchina: Sepe, Mandas, Pellegrini, Patric, Lazzari, Gila, Cataldi. Allenatore: Sarri 5.5.

ARBITRO: Massa di Imperia 6.

RETI: 15’st Pulisic, 43’st Okafor.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Marusic, Romagnoli, Leao, Hernandez, Maignan.

Angoli: 7-1 per il Milan.

Recupero: 2′; 5′.