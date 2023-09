Tennis, Campionati Europei under-16 2023: definite le due finali, presente sugli spalti Buffon

Sotto lo sguardo vigile di Gianluigi Buffon, leggenda del calcio e ora capo delegazione della Nazionale italiana, presente sugli spalti del Tennis Club Parma, si sono definite le finali Campionati Europei under-16 di tennis. Nel maschile, a contendersi il titolo saranno il finlandese Linus Lagerbohm e il tedesco Justin Engel. Il primo ha superato in tre lo svizzero Henri Bernet per 6-1 2-6 6-3, mentre il secondo ha ribaltato il pronostico della vigilia contro lo svedese Rejchtman Vinciguerra (nipote di Andreas, ex numero 33 del mondo), imponendosi per 7-5 6-1.

Nell’atto conclusivo del torneo femminile, invece, a sfidarsi saranno la belga Jeline Vandromme e la slovacca Mia Pohankova. Solo un infortunio ha fermato la serba Teodora Kostovic, prima testa di serie, che si è arresa proprio a Vandromme con un netto 6-0 6-2, scoppiando in lacrime nel secondo parziale, consapevole del problema fisico. Continua invece a brillare Pohankova, che grazie al successo per 6-2 6-4 ai danni della bulgara Rositsa Dencheva, terza favorita del seeding, ha prolungato a 10 la striscia di set consecutivi vinti. Le due finali si disputeranno nella mattinata di domenica 1 ottobre a partire dalle ore 9:30. Di seguito i risultati odierni.

Singolare maschile. Semifinali: Linus Lagerbohm (Fin) b. Henry Bernet (Sui) 6-1 2-6 6-3, Justin Engel (Ger) b. William Rejchtman Vinciguerra (Swe) 7-5 6-1.

Singolare femminile. Semifinali: Jeline Vandromme (Bel) b. Teodora Kostovic (Srb) 6-0 6-2, Mia Pohankova (Svk) b. Rositsa Dencheva (Bul) 6-2 6-4.