Formazioni ufficiali Salernitana-Bologna, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Bologna, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Sembra funzionare la cura Paulo Sousa, con i granata in grado di conquistare cinque punti nelle ultime tre giornate di campionato. Oggi all’Arechi arriva però un Bologna che sta stupendo in questi ultimi mesi, sia sul piano dei risultati che del gioco espresso. Thiago Motta ha recuperato Orsolini dopo l’infortunio che l’aveva costretto a saltare la sfida contro la Lazio. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 18 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-BOLOGNA

SALERNITANA: Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric, Candreva, Kastanos, Dia

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso, Ferguson, Moro, Schouten, Aebischer, Barrow, Kyriakopoulos