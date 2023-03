Tennis, Svitolina torna in campo dopo più di un anno: wild card per Charleston

La tennista ucraina Elina Svitolina è pronta a tornare in campo dopo più di anno dal suo ultimo match disputato a Miami nel 2022. L’ex numero tre del ranking Wta ha infatti accettato una wild card per il Credit One Charleston Open, tradizionale WTA 500 sull’har-tru, la terra verde statunitense, in programma dall’1 al 9 aprile nel rinnovato Credit One Stadium a Daniel Island.

L’ucraina, dunque, parteciperà a questa manifestazione per la seconda volta in carriera dopo il terzo turno del 2014 e si va ad aggiungere ad un’impostante entry list, che prevede sette delle prime quindici giocatrici nel mondo nel ranking WTA. Nell’ultimo anno Svitolina si è esposta più volte per mantenere alta l’attenzione degli appassionati e dell’opinione pubblica mondiale sulla guerra in Ucraina e sulle sue conseguenze per il suo popolo.