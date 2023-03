Highlights Manchester United-Southampton 0-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 2

Gli highlights e i gol di Manchester United-Southampton, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Premier League 2022/2023, in cui la formazione ospite ha imposto ai Red Devils padroni di casa un pareggio a reti bianche. Gli uomini di Erik Ten Hag resistono alle offensive della squadra ospite, che tenta il colpaccio anche vista l’espulsione per somma di ammonizione di Casemiro arrivata al 34′. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita.