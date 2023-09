Roma, Lukaku fa il suo ingresso all’Olimpico: incredibile accoglienza dei tifosi giallorossi

Incredibile accoglienza quella riservata a Romelu Lukaku, all’Olimpico di Roma, prima del fischio d’inizio del match contro il Milan. L’attaccante belga ha fatto il suo ingresso in campo per la prima volta in maglia giallorossa e, accolto dai migliaia di tifosi, si è diretto sotto la Curva per salutare i supporter, mentre lo speaker lo accompagnava sulle note di “Fueled Up”.