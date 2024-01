Slittino naturale, Coppa del Mondo Umhausen 2024: i fratelli Lambacher precedono Paur/Hofer nel doppio

di Mattia Zucchiatti 16

La tappa di Coppa del Mondo di slittino a Umhausen, in Austria, regala la doppietta azzurra nella gara di doppio. A trionfare sono stati i fratelli Matthias e Peter Lambacher che hanno fatto segnare il miglior tempo con 1’17″92 ed un margine di soli 11 centesimi nei confronti dei più giovani connazionali, Tobias Paur ed Andreas Hofer. Completa il podio, a 1″15, la coppia austriaca formata da Maximilian Pichler e Nico Edlinger, con i tedeschi Mekina-Diez ed i fratelli slovacchi Peter e Dominik Neupauer in quarta e quinta posizione. Nel successivo inseguimento, Pichler-Edlinger sono poi riusciti a scalare la classifica superando in 1’18″07 Paur-Hofer (1’18″94) con i fratelli Lambacher (1’19″06) in terza piazza.