Atp Ginevra 2023, ottimo Cecchinato all’esordio: battuto Shelton in tre set

Arriva una gran bella vittoria per Marco Cecchinato all’esordio dell’ATP 250 di Ginevra, torneo che precede il Roland Garros. Il tennista siciliano conferma il suo buon momento di forma e al primo turno estromette dalla manifestazione elvetica la testa di serie numero cinque del tabellone, lo statunitense Ben Shelton. Poco più di due ore di gioco ha impiegato Cecchinato per imporsi con il punteggio di 7-5 2-6 6-2, riuscendo a reagire bene nella frazione decisiva dopo aver perso malamente il secondo parziale. Alla fine la differenza l’ha fatto il primo set, in cui l’azzurro ha rimonta dal 3-5 con ben quattro giocati vinti consecutivamente. Ora al secondo turno c’è la chance di proseguire il cammino contro uno tra Wu e Huesler.