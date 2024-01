Il Barcellona chiede un’amichevole contro Messi in estate: l’Inter Miami dice no

Leo Messi non sfiderà il Barcellona in estate. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, il club blaugrana sta organizzando una tournée estiva negli Stati Uniti per preparare la stagione 2024-25 e l’idea iniziale della società era quella di affrontare l’Inter Miami del campione argentino. Tuttavia, il club statunitense ha rifiutato la proposta e il motivo è legato al calendario ricco di impegni. In quel periodo, metà luglio, infatti gli Herons inizieranno i preparativi per la Leagues Cup, torneo che li vede campioni in carica. Lo stesso Leo Messi inoltre avrà diritto ad alcuni giorni di vacanza dopo la Copa America. Per la Pulce, ma anche per Suarez, Busquets e Jordi Alba, la sfida al passato è rimandata.