Empoli-Lazio, infortunio per Immobile: problema muscolare, vomita dopo il cambio

Infortunio per Ciro Immobile in Empoli-Lazio, per quello che sembra un problema muscolare. L’attaccante biancoceleste si è presumibilmente fatto male nel tentativo di calciare a tu per tu con Caprile e ha alzato bandiera bianca al minuto 20′ della sfida del Castellani. Ennesimo fastidio fisico per l’attaccante e capitano biancoceleste, che deve uscire e al suo posto entra Castellanos. E proprio una volta effettuato il cambio, il bomber della Nazionale ha anche dovuto vomitare dietro i cartelloni pubblicitari.