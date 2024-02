Atp Buenos Aires 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 12 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 250 di Buenos Aires 2024 per la giornata di lunedì 12 febbraio. Solamente quattro incontri in questa prima giornata nella capitale argentina. Aprono la wild card Diaz Acosta e il tedesco Altmaier, poi la sfida tra Cilic e Djere. Un altro veterano, come Wawrinka, aprirà la sessione serale con Cachin. Di seguito l’ordine di gioco.

COURT GUILLERMO VILAS

Ore 17:30 – (WC) Diaz Acosta vs Altmaier

a seguire – Cilic vs Djere

Non prima delle 22:30 – Wawrinka vs Cachin

a seguire – Carballes Baena vs (6) Etcheverry