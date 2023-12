Golf, PNC Championship 2023: Tiger Woods e figlio undicesimi dopo il primo giro, in vetta il team Kuchar

Inizio in salita per Tiger e Charlie Woods nel PNC Championship 2023 di golf, torneo di scena in Florida che vede al fianco dei professionisti i propri familiari. Il campione della California e suo figlio non sono andati oltre l’undicesimo posto nel primo giro, con uno score di 64 (-8), con otto birdie. Servirà dunque un’impresa per recuperare il gap dal team Kuchar, in vetta con 57 (-15). Poco male per Tiger Woods, che oltre al figlio Charlie è accompagnato sul green anche dalla figlia 16enne Sam Alexis, nelle vesti di caddie.

“E’ stato fantastico averla con noi per la prima volta. E’ difficile spiegare a parole cosa significa avere i miei amori al mio fianco. Abbiamo giocato bene in tutte le zone del campo, ma non sul green, dove la pallina non ne voleva sapere di entrare – ha dichiarato Woods, che poi ha commentato anche l’accordo di Jon Rahm con la Superlega araba – All’inizio credevamo che fosse una speculazione, ma così non è stato. La data ultima per trovare un accordo con il PIF (fondo d’investimento che finanzia la LIV Golf, ndr) è il 31 dicembre“.