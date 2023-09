Formazioni ufficiali Lecce-Genoa, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Lecce e Genoa, sfida valida per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. La compagine salenitana ha iniziato alla grande il suo campionato ma in questo anticipo in programma al Via Del Mare deve fare i conti con due assenze abbastanza importanti. Mancheranno lo squalificato Baschirotto e l’infortunato Banda a causa di una lesione muscolare. Per Gilardino ancora out Messias, davanti difficile rinunciare alla coppia Gudmundsson-Retegui. fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di venerdì 22 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-GENOA

LECCE: Falcone – Gendrey, Pongracic, Touba, Gallo – Ramadani, Kaba, Rafia – Almqvist, Krstovic, Strefezza.

GENOA: Martínez – De Winter, Bani, Dragusin – Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Martin – Gudmundsson, Retegui.