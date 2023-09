Barcellona, ufficiale il rinnovo di Xavi: contratto fino al 2025 con opzione per un altro anno

La notizia era stata praticamente annunciata dallo stesso Xavi, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: il tecnico spagnolo ha rinnovato il suo contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2025, con opzione per un altro anno. L’annuncio è arrivato dal club blaugrana: “L’FC B arcelona e l’allenatore Xavi Hernández hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del suo contratto fino al 20 giugno 2025 con opzione per un ulteriore anno. La firma è avvenuta questo venerdì negli uffici di Spo tify Camp Nou alla presenza del presidente Joan Laporta; primo vicepresidente Rafa Yusta ; Il vicepresidente economico, Eduard Romeu, e il direttore dell’Area Calcio, Anderson Luis de Souza, ‘Deco'”.