Alessandria, striscione dei tifosi fuori dallo stadio: “Vendere subito”

‘Vendere subito‘. Questo il messaggio dei tifosi dell’Alessandria, che hanno espresso la propria posizione in maniera particolarmente chiara. Il club sta infatti vivendo un periodo piuttosto difficile a livello societario e di recente anche il tecnico Fulvio Fiorin ha rescisso consensualmente il contratto. Una situazione che non piace affatto alla tifoseria, che oltre allo striscione esposto fuori dallo stadio Moccagatta ha scritto sui social in riferimento al desiderio di vendere il club “Ora o mai più“.