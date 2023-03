Fiorentina-Lecce, Umtiti ammonito: squalificato contro l’Empoli. Anche Maleh out

Due assenze pesanti per il Lecce contro l’Empoli dopo la sosta. Al Franchi, nel match contro la Fiorentina, Samuel Umtiti e Youssef Maleh hanno ricevuto un cartellino giallo da diffidati: per loro arriverà lo stop dal giudice sportivo. Mister Baroni dovrà quindi cambiare l’11 tipo, soprattutto in difesa, mentre nei tre di centrocampo ci sarà un’alternativa in meno. Gli altri diffidati in casa giallorossa sono Strefezza, Colombo e Banda.