Pagelle Monza-Sassuolo 1-0, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Monza-Sassuolo 1-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo U-Power Stadium due squadre in crisi di risultati che vogliono mettersi al sicuro in chiave lotta per non retrocedere: nel primo tempo si decide tutto, visto che i padroni di casa accelerano e segnano prima con Dany Mota, ma il gol è annullato col Var per fuorigioco, quindi con Colpani, e la rete del Flaco è invece regolare. Di seguito ecco i voti ai protagonisti nelle pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 6, Pablo Mari 6.5, Caldirola 6 (42′ st Izzo sv); Birindelli 6.5, Akpa Akpro 5.5 (1′ st Bondo 6), Pessina 6.5 (43′ Bettella sv), Ciurria 6; Colpani 7 (32′ st Zerbin 6), V. Carboni 6.5 (12′ st Djuric 6), Mota 6.5. In panchina: Gori, Sorrentino, Lamanna, Kyriakopoulos, Pereira, A. Carboni, Colombo, Maldini. Allenatore: Palladino 6.5.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6; Pedersen 5.5, Ruan 5, Ferrari 5.5, Doig 5.5 (46′ st Ceide sv); Thorstvedt 6 (27′ st Volpato 6), Henrique 6, Boloca 5.5 (33′ st Lipani 6); Castillejo 5.5 (1′ st Mulattieri 6), Pinamonti 5, Lauriente 5.5 (1′ st Viti 6). In panchina: Pegolo, Cragno, Racic, Missori. Allenatore: Dionisi 5.5.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo 6.5.

RETE: 31′ pt Colpani.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Akpa Akpro, Henrique, Pedersen, Tressoldi. Angoli: 6-4 pr il Sassuolo. Recupero: 2′; 10′.