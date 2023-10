Pullman dei tifosi del Padova preso a sassate: il Vicenza prende le distanze dall’accaduto

E’ stata la domenica dei pullman presi a sassate che, purtroppo, ci fanno credere e pensare che determinate persone vadano solamente annullate ed allontanate dal mondo del calcio. Prima dei fatti accaduti in quel di Marsiglia, di cui Grosso ne sa qualcosa, anche nella nostra Serie C è accaduto un fatto simile, con risultati quasi simili.

Infatti, è stato preso a sassate un pullman dei tifosi del Padova dai supporters prima del derby con il Vicenza. Il club vicentino per l’accaduto a causa del quale un supporter padovano è rimasto ferito da una scheggia causata dalla rottura di un vetro, ha voluto prendere le dovute distanze. Questa la nota del Vicenza: “In seguito ai gravi fatti avvenuti ieri la società intende dissociarsi e condannare fermamente qualunque episodio di violenza fisica e verbale. Si tratta di comportamenti che danneggiano l’immagine del club e della città stessa, oltre a non rispecchiare i valori etici, morali e di fair play che la nostra società ha sempre cercato di perseguire e trasmettere. Esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le persone coinvolte e al tifoso rimasto ferito, al quale abbiamo già provveduto a rivolgere la nostra vicinanza in forma privata“.