Olimpiadi Parigi 2024, Cio: “Boicottaggio non conviene agli atleti ucraini”

Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) mette in guardia l’Ucraina riguardo il minacciato boicottaggio degli eventi di qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 a causa della presenza di russi e bielorussi sostenendo che “farà solo del male agli atleti ucraini e non avrà alcun impatto sulla guerra che il mondo vuole fermare e che il Cio condanna con tanta veemenza”. Nei giorni scorsi a seguito della decisione dell’Esecutivo del Cio di riammettere gli atleti con passaporto russo e bielorusso nelle competizioni internazionali, il governo ucraino aveva annunciato il boicottaggio. Il Cio ha poi insistito, “non spetta al governo decidere quali atleti possono partecipare a quali competizioni internazionali”. In merito al boicottaggio, il Comitato Olimpico Internazionale ha aggiunto, “se attuato, una tale decisione andrebbe anche contro la posizione di un certo numero di atleti ucraini e altri membri della comunita’ olimpica ucraina”.